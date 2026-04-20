الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
كتب : محمد عبد الهادي
أعلن نادي الزمالك موعد وملعب مباراتي الفريق في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام اتحاد العاصمة.
وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك آسفي بنتيجة 1-1 مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.
وأكد الزمالك، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيواجه اتحاد العاصمة يومي 9 و16 مايو المقبل في نهائي البطولة.
وتُقام مباراة الذهاب بين الفريقين في الجزائر يوم 9 مايو على ملعب ملعب 5 يوليو 1962، بينما تُقام مباراة العودة يوم 16 مايو على ستاد القاهرة الدولي.