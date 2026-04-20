أعلن نادي بورنموث الإنجليزي تعاقده مع المدرب الألماني ماركو روزه، المدير الفني السابق لفريق لايبزج الألماني، خلفا للمدرب السابق أندوني إيراولا.

وكان إيراولا أعلن في وقت سابق نهاية مشواره مع فريق بورنموث، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تفاصيل تعاقد بورنموث مع روزه

وكشف نادي بورنموث عبر حسابه الرسمي، تعاقده مع المدرب الألماني بعقد لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وكان اسم المدرب الألماني ارتبط بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، خاصة في الموسم الماضي عقب رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق.

أبرز محطات ماركو روزه التدريبية

وقاد روزه العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تولي القيادة الفنية لفريق بروسيا دورتموند الألماني، لايبزج الألماني ومونشنجلادباخ، بالإضافة إلى تدريب فريق سالزبورج النمساوي.

وآخر المحطات التدريبية للمدرب الألماني، كان تولي القيادة الفني لفريق لايبزج الألماني، الذي رحل عن تدريبه في مارس من العام الماضي 2025.

