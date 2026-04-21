مكسيكو سيتي (أ ب)

أعلنت الحكومة المكسيكية اليوم الاثنين، عن مقتل سائح كندي وإصابة ستة أشخاص آخرين، إثر قيام مسلح بفتح النار في منطقة أهرامات تيوتيهواكان التاريخية، الواقعة على بعد ساعة من العاصمة مكسيكو سيتي.

وقتل المهاجم في وقت لاحق جراء إصابة بعيار ناري ألحقه بنفسه، بحسب بيان صادر عن السلطات المكسيكية.

وأكدت السلطات خضوع المصابين للرعاية الطبية، دون أن تحدد عددهم الإجمالي.