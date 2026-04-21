البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل الأمريكية

كتب : مصراوي

12:56 ص 21/04/2026

البيت الأبيض

واشنطن (أ ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من حكومة الرئيس، وذلك بعد سلسلة من المزاعم بإساءة استخدام سلطتها، بما في ذلك علاقة غرامية وتناولها الكحول أثناء العمل.

وتُعدّ تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة عمل تغادر منصبها في حكومة ترامب، بعد أن أقال ترامب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس الماضي، وأقال المدعية العامة بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قِبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قِبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

