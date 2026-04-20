يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم صراعًا من العيار الثقيل بين آرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، في سيناريو مفتوح على كل الاحتمالات.

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، بينما يلاحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة.

مباريات الحسم المتبقية لآرسنال ومانشستر سيتي

يتبقى لآرسنال 5 مباريات حتى نهاية الموسم: نيوكاسل يونايتد (على ملعبه)، فولهام (على ملعبه)، وست هام يونايتد (خارج ملعبه)، بيرنلي (على ملعبه)، كريستال بالاس (خارج ملعبه).

أما مانشستر سيتي، فيتبقى له 6 مباريات تشمل اللقاء المؤجل: بيرنلي (خارج ملعبه)، إيفرتون (خارج ملعبه)، برينتفورد (على ملعبه)، بورنموث (خارج ملعبه)، كريستال بالاس (خارج ملعبه)، أستون فيلا (على ملعبه).

سيناريو التساوي بين آرسنال ومانشستر سيتي

في حال فوز مانشستر سيتي بجميع مبارياته المتبقية، سيرفع رصيده إلى 85 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي سيصل إليه آرسنال إذا حقق العلامة الكاملة في مبارياته المتبقية، ليصبح الدوري على موعد مع حسم استثنائي.

كيف يُحسم اللقب حال التساوي؟

وفقًا للائحة رابطة الدوري الإنجليزي، يتم كسر التعادل بين الفريقين في حال تساويهما في عدد النقاط وفق الترتيب التالي:

1- فارق الأهداف العام

2- عدد الأهداف المسجلة لكل فريق

3- المواجهات المباشرة

4- عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة

5- إقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد.

إقرأ أيضًا:

