مباريات ودية - منتخبات

المغرب

20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 1
19:00

بلجيكا

إقبال جماهيري ضخم على ودية مصر والبرازيل

كتب : هند عواد

08:07 م 02/06/2026
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر (2)
تشهد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية، إقبالا جماهيريا ضخما، قبل 4 أيام من انطلاقها، استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة منتخب مصر والبرازيل، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل 7 يونيو، على ملعب ستاد Huntington bank field.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر الأحد الماضي، لخوض مواجهة البرازيل الودية.

إقبال جماهيري على ودية مصر والبرازيل

وشهدت تذاكر مباراة مصر والبرازيل إقبالا جماهيريا، إذ تم بيع أكثر من 40 ألف تذكرة للمباراة، حتى الآن، بينما تبلغ سعة الاستاد 67 ألف متفرج.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

مكالمة هاتفية لشيخ الأزهر تطفئ نار الثأر.. عائلتان في أبنوب تعفوان عن دماء
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
7 محطات بطول 9.2 كم.. النقل تخطط لمد مترو الأنفاق حتى مطار القاهرة
تفاصيل القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة
إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026
