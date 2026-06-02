إقبال جماهيري ضخم على ودية مصر والبرازيل

تشهد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية، إقبالا جماهيريا ضخما، قبل 4 أيام من انطلاقها، استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة منتخب مصر والبرازيل، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل 7 يونيو، على ملعب ستاد Huntington bank field.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر الأحد الماضي، لخوض مواجهة البرازيل الودية.

إقبال جماهيري على ودية مصر والبرازيل

وشهدت تذاكر مباراة مصر والبرازيل إقبالا جماهيريا، إذ تم بيع أكثر من 40 ألف تذكرة للمباراة، حتى الآن، بينما تبلغ سعة الاستاد 67 ألف متفرج.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية قبل انطلاق كأس العالم



الغندور يعلق على رحيل الشحات عن الأهلي ويكشف وجهته المحتملة



