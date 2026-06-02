مباريات ودية - منتخبات

المغرب

20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 1
19:00

بلجيكا

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية قبل انطلاق كأس العالم

كتب : محمد الميموني

06:54 م 02/06/2026
    منتخب البرازيل
    منتخب مصر
    منتخب البرازيل
    منتخب مصر
    منتخب البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

وبجانبه حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الروسي في المباراة الودية الأولي للفراعنة قبل مونديال 2026 بنتيجة 1 - 0 ، بينما جاء الهدف بقدم مصطفى زيكو.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

مصر البرازيل كأس العالم

مكالمة هاتفية لشيخ الأزهر تطفئ نار الثأر.. عائلتان في أبنوب تعفوان عن دماء
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
7 محطات بطول 9.2 كم.. النقل تخطط لمد مترو الأنفاق حتى مطار القاهرة
تفاصيل القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة
إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026
