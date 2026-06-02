موعد مباراة مصر والبرازيل الودية قبل انطلاق كأس العالم
كتب : محمد الميموني
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.
موعد مباراة مصر والبرازيل
وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.
القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل
وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.
وبجانبه حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الروسي في المباراة الودية الأولي للفراعنة قبل مونديال 2026 بنتيجة 1 - 0 ، بينما جاء الهدف بقدم مصطفى زيكو.
يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.