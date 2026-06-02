إقبال جماهيري ضخم على ودية مصر والبرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

وبجانبه حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الروسي في المباراة الودية الأولي للفراعنة قبل مونديال 2026 بنتيجة 1 - 0 ، بينما جاء الهدف بقدم مصطفى زيكو.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.