موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري الأبطال والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 15/04/2026

ريال مدريد وبايرن ميونخ

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل البايرن.

نتيجة مباراة ذهاب بايرن ميونخ وريال مدريد

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، بفوز الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

والجدير بالذكر أن من سيفوز في مجموع المباراتين سوف يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي باريس سان جيرمان الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه على ليفربول.

ريال مدريد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



نزع السلاح النووي وإعادة بناء البلاد.. ماذا قال ترامب عن الحرب في وإيران؟
شئون عربية و دولية

نزع السلاح النووي وإعادة بناء البلاد.. ماذا قال ترامب عن الحرب في وإيران؟
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
زووم

بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
رياضة محلية

أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
غطاء سحابي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة (بيان رسمي)
أخبار مصر

غطاء سحابي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة (بيان رسمي)
بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير