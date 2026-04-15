يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل البايرن.

نتيجة مباراة ذهاب بايرن ميونخ وريال مدريد

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، بفوز الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

والجدير بالذكر أن من سيفوز في مجموع المباراتين سوف يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي باريس سان جيرمان الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه على ليفربول.