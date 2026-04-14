الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

20:00

الوحـــدة

منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات

كتب : محمد عبد السلام

07:09 م 14/04/2026 تعديل في 07:47 م

منتخب إيران

ربطت السلطات الإيرانية مشاركة منتخبها الوطني في كأس العالم 2026 بتوافر ضمانات تتعلق بسلامة اللاعبين، في ظل الأوضاع الحالية داخل البلاد.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا، بمشاركة موسعة تضم 48 منتخبا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم"، عقد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج اجتماعا مع المدير الفني أمير قلعة نويي ووزير الرياضة أحمد دونيا مالي، لبحث ترتيبات المشاركة في البطولة العالمية، إلى جانب مناقشة خطط إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الرياضة أن قرار المشاركة سيظل مرهونا بمدى توفر عوامل الأمان، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن تحسن الظروف سيزيد من فرص المشاركة، في حين أن تصاعد التوترات قد يفرض قرارات إضافية وفقا لمقتضيات المرحلة.

مجموعة منتخب إيران

ويخوض منتخب إيران منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة، حيث يلتقي مع منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، على أن تقام مبارياته كافة داخل الولايات المتحدة.

منتخب إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
مدارس

رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
"شريحة الطفل" ومواجهة المراهنات.. الحكومة تكشف إجراءات مواجهة مخاطر الإنترنت
أخبار مصر

"شريحة الطفل" ومواجهة المراهنات.. الحكومة تكشف إجراءات مواجهة مخاطر الإنترنت

إعلان

أخبار

المزيد

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"