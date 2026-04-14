"تفوق مدريدي".. تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

كتب : يوسف محمد

12:17 م 14/04/2026
    برشلونة وأتليتكو مدريد
    برشلونة وأتلتيكو مدريد
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (3)
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (4)
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)

يلاقي فريق برشلونة نظيره أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره أتليتكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات أتليتكو مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وستكون مباراة اليوم هى المواجهة السادسة، التي تجمع بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وتواجها معا في 5 لقاءات من قبل.

وخلال 5 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقاء آخر.

وسجل لاعبو أتلتيكو مدريد 7 أهداف في مرمى برشلونة بدوري الأبطال، فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

ويحتل النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب البارسا السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد هدفين بالتساوي مع أنطوان جريزمان، برصيد هدفين لكل منها.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكان فريق أتلتيكو مدريد نجح في تحقيق فوزا هاما على حساب نظيره برشلونة، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

برشلونة وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا نادي برشلونة

15 صورة.. ناهد السباعي تستمتع بشم النسيم وسط البحر مع الأصدقاء
15 صورة.. ناهد السباعي تستمتع بشم النسيم وسط البحر مع الأصدقاء
لمدة 4 شهور.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل
ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب
بينها الدينار الكويتي..أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
