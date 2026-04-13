حقق الأهلي السعودي فوزا مهما على نظيره الدحيل القطري بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

تفاصيل مباراة الأهلي والدحيل

وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة رياض محرز من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، ليخطف التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال.

كما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 105، لكن أهدرها إيفان توني ويتفوق الحارس في التصدي للركلة.

موعد مباراة الأهلي وجوهور

وبهذا الفوز تأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي دوري أبطال آسيا، ليلاقي فريق جوهور الماليزي، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل.