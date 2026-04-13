يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد، اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر.

ترتيب مانشستر يونايتد وليدز في الدوري

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بينما يدخل ليدز يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"