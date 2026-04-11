الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
18:30

اسبانيول

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق

كتب : يوسف محمد

06:04 م 11/04/2026 تعديل في 08:09 م
    محمد صلاح (6) (1)
    محمد صلاح (12) (1)
    محمد صلاح (2) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (10) (1)
    محمد صلاح (8) (1)
    محمد صلاح (9) (1)
    محمد صلاح (7) (1)
    محمد صلاح (5) (1)
    محمد صلاح (11) (1)
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح (6) (1)
    ليفربول وفولهام (9) (1)
    محمد صلاح (5) (1)
    محمد صلاح (4) (1)
    ليفربول وفولهام (1) (1)
    محمد صلاح (1) (1)

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي حاليا نظيره فريق فولهام، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 بالبريميرليج.

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيرمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وأندي روبيرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وريو نجوموها

أبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي ليفربول

الدقيقة 8: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق فولهام

الدقيقة 11: تسديدة قوية من روبرتسون لاعب ليفربول، تصطدم بدفاعات فريق فولهام

الدقيقة 19: تسديدة من سوبوسلاي لاعب ليفربول تصطدم بدفاع فريق فولهام

الدقيقة 20: تسديدة من جاكبو لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى فولهام

الدقيقة 26: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب لاعب فولهام تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 36: ريو نجومها يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى فولهام

الدقيقة 40: محمد صلاح يسجل الثاني لليفربول في مرمى فولهام

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: ضغط من ليفربول لتسجيل الهدف الثالث في مرمى فولهام

الدقيقة 65: سيطرة على الكرة من لاعبي فولهام ولكن دون خطورة على مرمى ليفربول

الدقيقة 77: تسديدة من لاعب فريق فولهام تمر بجوار مرمى ليفربول

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
بيومي فؤاد وأوس أوس يحتفلان بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا في كواليس "101 مطافي"
بغطاء رأس.. بسنت أبو باشا تنشر صورًا من تونس والنجوم يعلقون
