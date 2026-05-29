في شرم الشيخ وأبو زنيمة.. إقبال كبير على احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

تصوير – محمد معروف:

بدأ المواطنون، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، التوافد على ممشى أهل مصر للاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يعتبر الممشى أحد أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها المواطنون خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

ورصدت عدسات "مصراوي" تزايد أعداد الزوار تدريجيًا على طول امتداد الممشى المطل على نهر النيل، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الأسر والشباب والأطفال الذين حرصوا على قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق.

ممشى أهل مصر يجذب الأسر للاستمتاع بالنيل في ثالث أيام عيد الأضحى

شهد "الممشى" إقبالًا من العائلات والشباب لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمشهد الجمالي للنيل، فيما فضل عدد من الزوار الجلوس في المناطق المخصصة للاستراحة والتنزه على ضفاف النهر.

ويتميز ممشى أهل مصر بموقعه الفريد وإطلالته المباشرة على النيل، إلى جانب ما يضمه من مساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية وخدمية تجعله مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الزوار خلال ساعات المساء، تزامنًا مع اعتدال درجات الحرارة وحرص الأسر على الخروج والتنزه والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.



