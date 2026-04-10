شهدت الساعات الماضية، هدوئًا في المنطقة بدولة إيران، بعد إعلانها التوصل لهدنة مع الولايات المتحدة، وهو ما يثير التساؤلات حول مصير المسابقات الرياضية بإيران.

مصير الدوري الإيراني بعد الهدنة

في هذا السياق أكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن رابطة الدوري الإيراني لكرة القدم تعتزم اتخاذ قرار بشأن استمرار مباريات الدوري الممتاز.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه سيتم عقد اجتماع مع الأندية يوم الأحد المقبل لمناقشة مصير استكمال المسابقات الرياضية.

وأضافت: "في ضوء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، أعلنت إدارة الدوري للأندية بدء تدريباتها حتى إذا استمر هذا الوضع بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي تستمر أسبوعين".

وتابعت: "يمكن استكمال منافسات الدوري الإيراني في أوائل شهر مايو، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن المنطقة التي ستقام فيها جميع المباريات خلال الفترة المقبلة".

