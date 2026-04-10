وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة وداعية مؤثرة لزميله أندي روبرتسون، بعدما أعلن نادي ليفربول رحيله بنهاية الموسم عن صفوف الفريق.

رسالة محمد صلاح لصديقه روبرتسون

نشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة له رفقة روبرتسون وأرفق تعليق: "مع هذه الصور التي تظهر الرابطة التي تشاركناها، شعرت تقريباً أنه يمكنني الإفلات من العقاب دون قول أي شيء عن مغادرتك".

وتابع: "لقد كان شرفاً لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك. لقد فزت بكل شيء وغادرت كأسطورة".

واختتم محمد صلاح رسالته: "أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى".

إقرأ أيضًا:

