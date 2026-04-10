الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

الزمالك

وست هام يونايتد

وولفرهامبتون

ريال مدريد

جيرونا

إعلان

محمد صلاح يودع روبرتسون برسالة مؤثرة: "غادرت كأسطورة"

كتب : محمد عبد الهادي

12:57 ص 10/04/2026 تعديل في 01:00 ص

محمد صلاح وروبرتسون

وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة وداعية مؤثرة لزميله أندي روبرتسون، بعدما أعلن نادي ليفربول رحيله بنهاية الموسم عن صفوف الفريق.

رسالة محمد صلاح لصديقه روبرتسون

نشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة له رفقة روبرتسون وأرفق تعليق: "مع هذه الصور التي تظهر الرابطة التي تشاركناها، شعرت تقريباً أنه يمكنني الإفلات من العقاب دون قول أي شيء عن مغادرتك".

وتابع: "لقد كان شرفاً لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك. لقد فزت بكل شيء وغادرت كأسطورة".

واختتم محمد صلاح رسالته: "أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى".

إقرأ أيضًا:
بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)

بينها قمة الزمالك.. ما المواجهات التي يغيبها الشناوي بعد إيقافه 4 مباريات؟

"المؤسسات بعافية".. محمود محيي الدين يحل لغز بطء تخارج الدولة من الاقتصاد
إعلان

إعلان

تحت النار.. لماذا طلبت إسرائيل التفاوض مع لبنان في ذروة القصف؟
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات