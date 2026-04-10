مقتل وزير خارجية إيران السابق متأثرًا بجروحه في غارة سابقة على طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن كمال خرازي، رئيس مجلس العلاقات الاستراتيجية الخارجية في إيران، توفي متأثراً بإصابته جراء غارة جوية استهدفت منزله في طهران في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب التقارير، فإن الغارة التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، أسفرت في حينه عن إصابة خرازي بجروح خطيرة، ومقتل زوجته في موقع الحادث.

ويُعد خرازي من أبرز الشخصيات المقربة من المرشد الإيراني، إذ يشغل حالياً رئاسة "المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية"، وهو هيئة استشارية تُعنى برسم ملامح السياسة الخارجية الإيرانية وتعمل تحت إشراف مباشر من القيادة العليا في البلاد.

وسبق لخرازي أن تولّى منصب وزير الخارجية الإيراني بين عامي 1997 و2005، كما شغل قبل ذلك منصب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، ما جعله أحد الوجوه الدبلوماسية المخضرمة في النظام الإيراني.