محمد زكريا يقصي يوسف إبراهيم ويصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

ختام منافسات اليوم، وفي مفاجأة غير متوقعة، نجح اللاعب المصري الشاب محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في تحقيق فوز مهم على مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف السادس عالميًا، بعد أداء قوي أظهر خلاله شخصية مميزة رغم صغر سنه.

وحسم محمد زكريا المواجهة بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-9، 11-7، 9-11، 11-7، ليحجز مقعده في النهائي عن جدارة.

وبهذا الفوز، يتأهل محمد زكريا إلى أول نهائي له في هذه البطولة، في إنجاز كبير يعكس موهبته ومستقبله الواعد، حيث يواجه البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، غدًا في المباراة النهائية لحسم لقب البطولة.

