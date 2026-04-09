صور.. كشف أثري جديد بتل الفرما يبرز معبدًا مائيًا فريدًا في بلوزيوم

تصوير- هاني رجب

منح سفير إيطاليا لدى مصر، أغوستينو باليسي، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وسام نجمة إيطاليا برتبة ضابط أكبر (Ordine della Stella d’Italia)، أحد أرفع الأوسمة المدنية في إيطاليا.

يأتي التكريم تقديرًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بين مصر وإيطاليا، ولدوره في دعم التعاون الدولي.

ويؤكد التكريم الدور البارز الذي لعبه ساويرس في توطيد العلاقات بين البلدين، من خلال استثماراته ومشاركاته في دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

نجيب ساويرس: إيطاليا شريك مهم لمصر

أعرب المهندس نجيب ساويرس، خلال كلمته، عن اعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أتلقى هذا التكريم المرموق من الجمهورية الإيطالية، لقد كانت إيطاليا دائمًا شريكًا مهمًا لمصر، وأنا فخور بمساهمتي، ولو بجزء بسيط، في تعزيز العلاقات بين بلدينا، مع وجود فرص كبيرة لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والثقافة والتنمية".

وأشاد سفير إيطاليا لدى مصر، من جانبه، بإسهامات ساويرس، مؤكدًا أن استثماراته في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، ودوره في مجلس الأعمال المصري الإيطالي، كان لها أثر كبير في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الابتكار والنمو بين البلدين.

اقرأ أيضًا:

