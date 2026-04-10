الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:00

جيرونا

اليوم.. موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بنصف نهائى الكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

01:37 ص 10/04/2026

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ونظيره شباب بلوزداد الجزائري.

وتأتي مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 25/2026.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3.

مشوار الزمالك وشباب بلوزداد

حجز فريق الزمالك بطاقة العبور لدور نصف نهائي الكونفدرالية، عقب التأهل على حساب أوتوهو الكونغولي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين في ربع النهائي.

بينما تأهل شباب بلوزداد لنصف نهائي الكونفدرالية، عقب الفوز على المصري البورسعيدي 1-1 في ربع النهائي مستفيدًا بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.

منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
رهان على الهواء.. محمود محيي الدين: الصين رقم واحد اقتصاديا في هذا الموعد
محمد زكريا يقصي يوسف إبراهيم ويصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش
حدث بالفن| ممثلة ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات وشروط حضور حفل نجمة
تحت النار.. لماذا طلبت إسرائيل التفاوض مع لبنان في ذروة القصف؟
