الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

0 1
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 0
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

0 0
21:00

الكمار

إعلان

بالفيديو: هانيا الحمامي تعلق عبر مصراوي على تأهلها لنهائي الجونة للإسكواش

كتب : وائل توفيق

08:45 م 09/04/2026

هانيا الحمامي وأمينة عرفة

عبرت البطلة المصرية، هانيا الحمامي عن سعادتها بالصعود لنهائي بطولة الجونة للإسكواش، عقب فوزها على مواطنتها أمنية عرفة.

ونجحت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، بنتيجة 3-0، لتتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

تصريحات هانيا الحمامي بعد فوزها على أمنية عرفة

قالت هانيا الحمامي في تصريحات خاصة لمصراوي: "المباراة كانت صعبة جدًا، وكنت محتاجة أضغط علي نفسي، والفوز في الشوط الأول منحني الثقة كبيرة والحمد لله قدرت أحسم الماتش وأسهل لنفسي المشوار للنهائي".

وتابعت: "النهارده كانت مباراة كلها مصرية فالجمهور كان منقسم، والجمهور المصري دائمًا خلفنا ويدعم اللعبة الحولة، وهذا يحمسنا ويشجعنا كثيرًا".

واختتمت: "لا يفرق من سأواجه في النهائي، الأهم هو أن يكون مباراة جيدة لنا وللجماهير، واللي هيلعب أحسن هيكسب".

هانيا الحمامي أمنية عرفة بطولة الجونة للإسكواش

ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
جامعات ومعاهد

ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
4 حالات تسمم داخل مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة ونقلهم للمستشفى
حوادث وقضايا

4 حالات تسمم داخل مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة ونقلهم للمستشفى
وزير الدفاع الباكستاني عن إسرائيل: دولة خبيثة وشر ولعنة على البشرية
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع الباكستاني عن إسرائيل: دولة خبيثة وشر ولعنة على البشرية

إعلان

