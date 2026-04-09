عبرت البطلة المصرية، هانيا الحمامي عن سعادتها بالصعود لنهائي بطولة الجونة للإسكواش، عقب فوزها على مواطنتها أمنية عرفة.

ونجحت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، بنتيجة 3-0، لتتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

تصريحات هانيا الحمامي بعد فوزها على أمنية عرفة

قالت هانيا الحمامي في تصريحات خاصة لمصراوي: "المباراة كانت صعبة جدًا، وكنت محتاجة أضغط علي نفسي، والفوز في الشوط الأول منحني الثقة كبيرة والحمد لله قدرت أحسم الماتش وأسهل لنفسي المشوار للنهائي".

وتابعت: "النهارده كانت مباراة كلها مصرية فالجمهور كان منقسم، والجمهور المصري دائمًا خلفنا ويدعم اللعبة الحولة، وهذا يحمسنا ويشجعنا كثيرًا".

واختتمت: "لا يفرق من سأواجه في النهائي، الأهم هو أن يكون مباراة جيدة لنا وللجماهير، واللي هيلعب أحسن هيكسب".

