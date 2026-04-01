كهرباء الإسماعيلية

بتروجت

نابولي

ميلان

يوفنتوس

جنوى

"جهلة وعنصريين".. لامين يامال يدين ما حدث في مباراة مصر وإسبانيا

كتب : هند عواد

02:50 م 01/04/2026

لامين يامال

علق لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، على الهتافات العنصرية من جماهير بلاده ضد منتخب مصر، خلال اللقاء الودية الذي جمع بينهما مساء أمس.

هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا

شهدت مدرجات ملعب آر سي دي إي، هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر، الأمر الذي أدانته سريعاً رابطة كرة القدم الملكية الإسبانية عبر مدرب المنتخب ورئيسه لوزان.

وانتهت المباراة الودية بين إسبانيا ومصر التي أقيمت على ملعب آر سي دي إي بالتعادل السلبي.

وأدان كل من مدرب المنتخب الوطني، لويس دي لا فوينتي، ورئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، الهتافات، ووصف الأخير الأحداث بأنها "حوادث معزولة".

أول تعليق من لامين يامال

كتب لامين يامال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا مسلم، الحمد لله. أمس في الملعب سُمِع هتاف يقول: "من لا يقفز فهو مسلم". أعلم أنه كان موجهًا للفريق المنافس ولم يكن شيئًا شخصيًا ضدي، لكن كوني شخصًا مسلمًا فهذا يظل عدم احترام وأمرًا غير مقبول".

وأضاف: "أدرك أن ليس كل الجماهير كذلك، لكن لمن يرددون هذه الهتافات: استخدام الدين كوسيلة للسخرية في الملعب يجعلكم أشخاصًا جهلة وعنصريين. كرة القدم للاستمتاع والتشجيع، وليس لإهانة الناس بسبب ما هم عليه أو ما يؤمنون به".

واختتم لامين يامال الذي ولد لأب مغربي: "ومع ذلك، شكرًا للجماهير التي جاءت لتشجيعنا، نراكم في كأس العالم".

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

