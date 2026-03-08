أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة تحت 19 عاما بقيادة بول بلانوس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هويسكا، في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني للشباب.

وشهد تشكيل فريق برشلونة تحت 19 عاما، مشاركة النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أساسيا للمرة الأولى، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق.

ويدخل فريق ليفربول تحت 19 عاما اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيكر رودريجيز

خط الدفاع: راؤول إكسيبوسيتو، نيكو مارسيبار، بابا كوروما ولورينزو أورتيلي

خط الوسط: أوريان جورين، نيل فيسينس وكيم جونييت

خط الهجوم: أدريان جيريرو، حمزة عبد الكريم وأليكس جونزاليس

تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وكان حمزة عبد الكريم انضم إلى فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء في الصيف المقبل بقيمة 3 ملايين يورو.

ولم يظهر عبد الكريم رفقة الفريق الكتالوني منذ الانضمام إلى الفريق، في يناير الماضي، بسبب عدم إتمام الإجراءات الخاصة بحصول اللاعب على تصريح العمل.

