"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟

"بعد رحيل الركراكي".. مفاوضات بين الاتحاد المغربي ونجم منتخب إسبانيا السابق

"السعودي الأول".. سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي

أعلن النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، تعرضه للإصابة قبل أيام من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال.

إصابة إيرلينج هالاند

ونشر هالاند عبر حسابه الرسمي، على موقع سناب شات، صورة له توضح تعرضه للإصابة في السابق، كتب: "شكرا كوفاسيتش".

ماذا قدم هالاند مع مان سيتي في الموسم الحالي؟

ويقدم هالاند مستوى مميز للغاية مع فريق مان سيتي خلال الموسم الحالي، حيث شارك رفقة الفريق في 39 مباراة بمختلف البطولات.

وسجل صاحب الـ25 مباراة رفقة مان سيتي خلال الموسم الحالي 2025-2026، 29 هدفا بكافة البطولات وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 22 هدفا وبفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيجور تياجو لاعب برينتفورد صاحب الـ18 هدفا.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2025-2026

ويذكر أن فريق مان سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"السعودي الأول".. سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي