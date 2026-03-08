مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

1 0
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

1 2
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

إيرلينج هالاند يعلن تعرضه للإصابة قبل مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

06:32 م 08/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إيرلينج هالاند
  • عرض 7 صورة
    إيرلينج هالاند
  • عرض 7 صورة
    إيرلينج هالاند
  • عرض 7 صورة
    أيرلينج هالاند5
  • عرض 7 صورة
    أيرلينج هالاند4
  • عرض 7 صورة
    إيرلينج هالاند ومحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، تعرضه للإصابة قبل أيام من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال.

إصابة إيرلينج هالاند

ونشر هالاند عبر حسابه الرسمي، على موقع سناب شات، صورة له توضح تعرضه للإصابة في السابق، كتب: "شكرا كوفاسيتش".

ماذا قدم هالاند مع مان سيتي في الموسم الحالي؟

ويقدم هالاند مستوى مميز للغاية مع فريق مان سيتي خلال الموسم الحالي، حيث شارك رفقة الفريق في 39 مباراة بمختلف البطولات.

وسجل صاحب الـ25 مباراة رفقة مان سيتي خلال الموسم الحالي 2025-2026، 29 هدفا بكافة البطولات وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 22 هدفا وبفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيجور تياجو لاعب برينتفورد صاحب الـ18 هدفا.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2025-2026

ويذكر أن فريق مان سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"السعودي الأول".. سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيرلينج هالاند الدوري الإنجليزي مان سيتي وريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة أمريكا
"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
دراما و تليفزيون

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه