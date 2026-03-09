إعلان

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف ومبلغ مالي من داخل سيارة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:56 ص 09/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة بعض المتعلقات من داخل سيارته أثناء توقفها في إحدى مناطق محافظة الإسكندرية.

كشف سرقة هاتف من داخل سيارة بالإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان، أفاد بأنه أثناء قيامه بإنزال بعض الحلويات من السيارة قيادته (نقل) أمام أحد المحال بدائرة القسم، استغل أحد الأشخاص انشغاله وتمكن من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي من داخل السيارة.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

