علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير الأمريكية التي تفيد بأن روسيا تقدم بعض المساعدات الاستخباراتية إلى إيران، قائلاً: "لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة "إير فورس وان" اليوم الأحد، أنه إذا ثبت أن موسكو تُساعد إيران، فإن الأمر "لا يعد ذا أهمية كبيرة".

وأضاف ترامب: "إذا نظرتم إلى ما حدث لإيران في الأسبوع الماضي، وإذا كانوا يحصلون على معلومات، فإن ذلك لا يساعدهم كثيرا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن ترامب تجاهل سؤالا حول كيفية تأثير مساعدة روسيا لإيران في مثل هذه المسألة على وجهة نظره بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث رد قائلاً: "سيقولون إننا نفعل ذلك ضدهم. ألن يقولوا إننا نفعل ذلك ضدهم؟".

وأكد ترامب أن الجيش الأوكراني قد تلقى مساعدة من الاستخبارات الأمريكية لمساعدته في الدفاع ضد الصواريخ القادمة من روسيا، وكذلك لمساعدة كييف في ضرب أهداف روسية معينة.