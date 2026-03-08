إعلان

ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟

كتب : عبدالله محمود

01:12 ص 08/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير الأمريكية التي تفيد بأن روسيا تقدم بعض المساعدات الاستخباراتية إلى إيران، قائلاً: "لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة "إير فورس وان" اليوم الأحد، أنه إذا ثبت أن موسكو تُساعد إيران، فإن الأمر "لا يعد ذا أهمية كبيرة".

وأضاف ترامب: "إذا نظرتم إلى ما حدث لإيران في الأسبوع الماضي، وإذا كانوا يحصلون على معلومات، فإن ذلك لا يساعدهم كثيرا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن ترامب تجاهل سؤالا حول كيفية تأثير مساعدة روسيا لإيران في مثل هذه المسألة على وجهة نظره بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث رد قائلاً: "سيقولون إننا نفعل ذلك ضدهم. ألن يقولوا إننا نفعل ذلك ضدهم؟".

وأكد ترامب أن الجيش الأوكراني قد تلقى مساعدة من الاستخبارات الأمريكية لمساعدته في الدفاع ضد الصواريخ القادمة من روسيا، وكذلك لمساعدة كييف في ضرب أهداف روسية معينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب روسيا إيران إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين