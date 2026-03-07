إعلان

إعلام إيراني: قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف مصفاة نفط بجنوب طهران- فيديو

كتب : محمود الطوخي

09:35 م 07/03/2026 تعديل في 08/03/2026

قصف مصفاة نفط بجنوب طهران

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية،السبت، أن قصفا أمريكيا وإسرائيليا استهدف مصفاة نفط في جنوب طهران بشكل مباشر.

وأفاد ف شبكة "سي إن إن"، بسماع أصوات انفجارات جديدة ليلة السبت في طهران، تزامنت مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية في المدينة.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن فرقها سمعت ما بدا وكأنه موجة من الغارات الجوية والانفجارات الضخمة التي هزت أرجاء طهران، كما شاهدت اندلاع حريق هائل في جنوب العاصمة، وتحديدا في المنطقة التي تتركز فيها منشآت النفط والغاز.

وأكدت التقارير أن عمليات قصف مصفاة نفط والضربات المجاورة استمرت لمدة ساعة تقريبا، حيث دوت الانفجارات في مناطق الشرق والجنوب والشمال الغربي من المدينة.

قصف مصفاة نفط إيران وأمريكا إيران الحرب على إيران

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين