ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية،السبت، أن قصفا أمريكيا وإسرائيليا استهدف مصفاة نفط في جنوب طهران بشكل مباشر.

وأفاد ف شبكة "سي إن إن"، بسماع أصوات انفجارات جديدة ليلة السبت في طهران، تزامنت مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية في المدينة.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن فرقها سمعت ما بدا وكأنه موجة من الغارات الجوية والانفجارات الضخمة التي هزت أرجاء طهران، كما شاهدت اندلاع حريق هائل في جنوب العاصمة، وتحديدا في المنطقة التي تتركز فيها منشآت النفط والغاز.

وأكدت التقارير أن عمليات قصف مصفاة نفط والضربات المجاورة استمرت لمدة ساعة تقريبا، حيث دوت الانفجارات في مناطق الشرق والجنوب والشمال الغربي من المدينة.