"مخدرات وعلاقة جنسية".. تفاصيل مقتل سيدة على يد عامل خرده بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

01:23 ص 08/03/2026

حبس عامل خنق سيدة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة مجهولة الهوية من متعاطي المخدرات داخل ماسورة صرف صحي فارغة بمنطقة الجيزة، والتعدي عليها جنسيًا.

وأكدت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج المجني عليها إلى مكان الواقعة بحجة التعاطي معها لمخدر الأيس، ثم قام بخنقها بعد رفضها، وأقدم على فعلته البشعة قبل أن يلوذ بالفرار.

وكلفت النيابة فريق من الطب الشرعي بمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة والشهود للتأكد من جميع الملابسات وتحديد دوافع الجريمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل ماسورة صرف صحي مجهزة للتركيب في الشارع، وبها آثار سحجات وحز حول الرقبة، بالإضافة إلى بقايا مخدر الإيس بجوارها.

على الفور، انتقل رئيس قطاع غرب، ورئيس مباحث الجيزة، وفريق من ضباط القسم إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص أمكن ضبط المتهم، عامل خرده يبلغ من العمر 30 سنة، والسابق اتهامه في عدة قضايا، واعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تعاطى المخدرات مع المجني عليها ثم قام بخنقها بعد رفضها معاشرته، وفر هاربًا.

جثة سيدة حبس عامل النيابة العامة جريمة قتل

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين