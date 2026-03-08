إعلان

محافظ الجيزة يشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية لتطوير طريق المريوطية

كتب : أحمد العش

01:19 ص 08/03/2026

جولة محافظ الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تابع يوم السبت أعمال تنفيذ طبقة الرصف ضمن مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بطول 2 كم ومتوسط عرض 12 مترًا، في نطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

وأوضح بيان رسمي صادر عن المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن محافظ الجيزة أشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والإنارة للطريق، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وخدمة القرى والمناطق الواقعة على امتداد الطريق.

وشدد "الأنصاري" على مديرية الطرق ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المحددة للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة.

ويذكر أنه يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية.

اقرأ أيضًا:
حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة أحمد الأنصاري طريق المريوطية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين