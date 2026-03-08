أعلنت محافظة الجيزة، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تابع يوم السبت أعمال تنفيذ طبقة الرصف ضمن مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بطول 2 كم ومتوسط عرض 12 مترًا، في نطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

وأوضح بيان رسمي صادر عن المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن محافظ الجيزة أشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والإنارة للطريق، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وخدمة القرى والمناطق الواقعة على امتداد الطريق.

وشدد "الأنصاري" على مديرية الطرق ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المحددة للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة.

ويذكر أنه يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية.

اقرأ أيضًا:

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور



محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك



