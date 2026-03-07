إعلان

الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو

كتب : محمود الطوخي

08:47 م 07/03/2026 تعديل في 09:03 م

مطار دبي الدولي

بدأت السلطات المختصة تنفيذ عمليات إخلاء مبانٍ في دبي بمنطقة المارينا السبت، عقب تعرض واجهة أحد الأبراج الشاهقة لأضرار مادية ناتجة عن سقوط شظايا مقذوفات تم اعتراضها في الأجواء الإماراتية.

تفاصيل إخلاء مبان في دبي بمحيط المارينا

وشمل قرار الإخلاء المنشآت المحيطة بموقع الحادث بشكل كامل.

وأكد المكتب الإعلامي لإمارة دبي في بيان رسمي، عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث ، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية للبرج السكني المستهدف.

موقع إخلاء مبان في دبي والمعالم المجاورة

وتقع المنطقة التي شهدت عملية الإخلاء بالقرب من معالم سياحية ومؤسسات تعليمية بارزة، تشمل الجامعة الأمريكية في دبي ودبي مارينا مول.

وتزامن دوي أصوات الاعتراضات الجوية مع تلقي سكان إماراتي دبي وأبوظبي تحذيرات عاجلة عبر هواتفهم المحمولة تنبه من صواريخ قادمة وتدعو لاتخاذ تدابير الحيطة، مما استوجب سرعة تنفيذ إجراءات الإخلاء لضمان سلامة الجميع.

بن زايد محذّرا إيران: يدنا قوية وعريضة وجسدنا قاسٍ

وجاءت التطورات الميدانية التي أدت إلى إخلاء مبانٍ في دبي، بعد وقت قصير من تصريحات علنية أدلى بها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وصف فيها إيران بأنها العدو.

وخلال زيارته لمستشفى يعالج المدنيين المصابين في الغارات، وجه بن زايد رسالة حازمة لطهران قائلا: "الإمارات جميلة، والإمارات نموذج يُحتذى به، ولكن أقول لكم، لا تنخدعوا بذلك".

وشدد بن زايد، على قوة البلاد في مواجهة التهديدات، مؤكدا أن "يد الإمارات قوية وعريضة، وجسدها قاسٍ، ولسنا فريسة سهلة".

دبي الإمارات صواريخ إيران إيران وأمريكا حرب إيران

