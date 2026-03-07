ليفربول يجدد عقد نجم الفريق حتى 2031.. ما التفاصيل؟

أنهى مسؤولو نادي ليفربول اتفاقهم مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرخ على تمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره داخل صفوف النادي لسنوات إضافية.

وأعلن ليفربول، مساء اليوم السبت، تجديد عقد جرافنبيرخ بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2031، ليستمر اللاعب ضمن مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.



وأوضح بيان النادي أن ريان جرافنبيرخ وقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ليفربول في مركز تدريب أكسا، بما يضمن استمراره مع النادي لثلاث سنوات إضافية.



من جانبه أعرب جرافنبيرخ عن سعادته بتمديد عقده مع ليفربول، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير للاستمرار مع نادٍ بحجم ليفربول، مشيرًا إلى أنه سعيد بالبقاء لسنوات قادمة داخل الفريق.



وأضاف أن الثقة التي شعر بها من جانب النادي والجهاز الفني جعلت قرار التجديد سهلًا بالنسبة له، كما أكد أن عائلته تشعر بالسعادة في المدينة، خاصة أنهم يقيمون هناك منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وهو ما جعله يتأقلم مع الأجواء بشكل كامل.

