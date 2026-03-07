إعلان

ترامب يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين القتلى في الحرب مع إيران

كتب : محمود الطوخي

09:34 م 07/03/2026

ترامب يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين القتلى في ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، للمشاركة في مراسم النقل الرسمية لجثامين 6 جنود أمريكيين قُتلوا بهجوم إيراني بطائرة مسيرة استهدفت موقعهم في الكويت.

مراسم استقبال جثامين الجنود الأمريكيين القتلى

ورافق الرئيس الأمريكي في هذه المراسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والسيدة الثانية أوشا فانس، بالإضافة إلى حشد من المسؤولين الحكوميين.

وكان ترامب أعلن في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عزمه التوجه للقاعدة الجوية لتقديم "أسمى آيات الاحترام لجنودنا البواسل العائدين إلى ديارهم للمرة الأخيرة"، معربا عن تقديره لتضحيات الجنود الأمريكيين في سبيل أمن البلاد.

هويات الجنود الأمريكيين القتلى

وكان الرائد جيفري أوبراين، والنقيب كودي خورك، ورئيس ضباط الصف الثالث روبرت مارزان، والرقيب أول نيكول أمور، والرقيب أول نوح تيتجينز، والرقيب ديكلان كودي، قتلوا بالهجوم الإيراني على الكويت.

وأفادت التقارير العسكرية، بأن جميع الجنود القتلى كانوا يخدمون في قيادة الدعم 103، وهي وحدة تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي تتخذ من ولاية أيوا مقرا لها، وسقطوا ضمن مجموعة المستهدفين في الهجوم الأخير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا حرب إيران إيران وأمريكا جثامين الجنود الأمريكيين دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
رياضة عربية وعالمية

"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان