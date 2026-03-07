وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، للمشاركة في مراسم النقل الرسمية لجثامين 6 جنود أمريكيين قُتلوا بهجوم إيراني بطائرة مسيرة استهدفت موقعهم في الكويت.

مراسم استقبال جثامين الجنود الأمريكيين القتلى

ورافق الرئيس الأمريكي في هذه المراسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والسيدة الثانية أوشا فانس، بالإضافة إلى حشد من المسؤولين الحكوميين.

وكان ترامب أعلن في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عزمه التوجه للقاعدة الجوية لتقديم "أسمى آيات الاحترام لجنودنا البواسل العائدين إلى ديارهم للمرة الأخيرة"، معربا عن تقديره لتضحيات الجنود الأمريكيين في سبيل أمن البلاد.

هويات الجنود الأمريكيين القتلى

وكان الرائد جيفري أوبراين، والنقيب كودي خورك، ورئيس ضباط الصف الثالث روبرت مارزان، والرقيب أول نيكول أمور، والرقيب أول نوح تيتجينز، والرقيب ديكلان كودي، قتلوا بالهجوم الإيراني على الكويت.

وأفادت التقارير العسكرية، بأن جميع الجنود القتلى كانوا يخدمون في قيادة الدعم 103، وهي وحدة تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي تتخذ من ولاية أيوا مقرا لها، وسقطوا ضمن مجموعة المستهدفين في الهجوم الأخير.