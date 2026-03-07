"من دواعي سرورنا".. أرني سلوت يتحدث عن عودة صلاح للتسجيل

"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بعودة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، للتهديف.

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في كأس إنجلترا، وانتهت بفوز الريدز 3-1 وتأهله إلى ربع نهائي البطولة.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تسجيل صلاح في مباراتين متتاليتين؟ من دواعي سرورنا دائمًا تسجيل الأهداف، ولكن أعتقد أنه من المهم أيضًا أن يسجل المهاجمون، لأنه إذا لم يسجلوا لفترة طويلة، فقد يبدأون في التسرع أو تغيير أسلوب لعبهم".

وأضاف: "لذا، كلما زاد عدد أهدافهم، قلّ تسرعهم، ولهذا السبب من المهم لمهاجمينا إما التسجيل أو المساهمة في بناء الهجمة. وكما ذكرتُ للتو، لعب كودي دورًا بارزًا في الهدفين الأولين اللذين سجلناهما".

