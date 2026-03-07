مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

لاعب سندرلاند الإنجليزي يقود زملاءه في الصلاة خلال رمضان (فيديو)

كتب : هند عواد

12:20 م 07/03/2026 تعديل في 12:20 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند
  • عرض 6 صورة
    شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند (5)
  • عرض 6 صورة
    شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند (4)
  • عرض 6 صورة
    شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند (3)
  • عرض 6 صورة
    شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الحساب الرسمي لنادي سندرلاند الإنجليزي، عبر منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبه شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان.

طقوس لاعب سندرلاند الإنجليزي خلال شهر رمضان

استعرض مقطع فيديو كواليس يوم اللاعب المغربي شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان، بداية من الذهاب إلى المران والصيام والتدريبات والصلاة.

وظهر شمس الدين طالبي، في مقطع الفيديو، وهو يقود زملاءه في الصلاة خلال شهر رمضان.

وانضم المغربي طالبي إلى سندرلاند، في يوليو الماضي 2025، من كلوب بروج البلجيكي، بعقد مدته 5 سنوات، وحتى عام 2030.

اقرأ أيضًا:

"من دواعي سرورنا".. أرني سلوت يتحدث عن عودة صلاح للتسجيل

"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شمس الدين طالبي رمضان الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
ياسمين عبدالعزيز تعلن تصدر مسلسلها على شاهد..ومحمد سامي:"كنتي فين من أول
دراما و تليفزيون

ياسمين عبدالعزيز تعلن تصدر مسلسلها على شاهد..ومحمد سامي:"كنتي فين من أول
الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
الإمارات: تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
شئون عربية و دولية

الإمارات: تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
سفرة رمضان

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان