لاعب سندرلاند الإنجليزي يقود زملاءه في الصلاة خلال رمضان (فيديو)
كتب : هند عواد
شارك الحساب الرسمي لنادي سندرلاند الإنجليزي، عبر منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبه شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان.
طقوس لاعب سندرلاند الإنجليزي خلال شهر رمضان
استعرض مقطع فيديو كواليس يوم اللاعب المغربي شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان، بداية من الذهاب إلى المران والصيام والتدريبات والصلاة.
Sunderland player Chemsdine Talbi leading his teammates in prayer during Ramadan. ❤️ pic.twitter.com/Bwl46QLgJm— JM News Network (@JMNewsNetwork_) March 7, 2026
وظهر شمس الدين طالبي، في مقطع الفيديو، وهو يقود زملاءه في الصلاة خلال شهر رمضان.
🌅 Early mornings breaking fast— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 5, 2026
🌙 Training during Ramadan
🍽️ Dining with Habib Diarra
📺 A Day In The Life: Chemsdine Talbi
وانضم المغربي طالبي إلى سندرلاند، في يوليو الماضي 2025، من كلوب بروج البلجيكي، بعقد مدته 5 سنوات، وحتى عام 2030.
