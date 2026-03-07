لاعب سندرلاند الإنجليزي يقود زملاءه في الصلاة خلال رمضان (فيديو)

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا

"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي

"من دواعي سرورنا".. أرني سلوت يتحدث عن عودة صلاح للتسجيل

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

شارك الحساب الرسمي لنادي سندرلاند الإنجليزي، عبر منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبه شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان.

طقوس لاعب سندرلاند الإنجليزي خلال شهر رمضان

استعرض مقطع فيديو كواليس يوم اللاعب المغربي شمس الدين طالبي، خلال شهر رمضان، بداية من الذهاب إلى المران والصيام والتدريبات والصلاة.

Sunderland player Chemsdine Talbi leading his teammates in prayer during Ramadan. ❤️ pic.twitter.com/Bwl46QLgJm — JM News Network (@JMNewsNetwork_) March 7, 2026

وظهر شمس الدين طالبي، في مقطع الفيديو، وهو يقود زملاءه في الصلاة خلال شهر رمضان.

🌅 Early mornings breaking fast

🌙 Training during Ramadan

🍽️ Dining with Habib Diarra



📺 A Day In The Life: Chemsdine Talbi — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 5, 2026

وانضم المغربي طالبي إلى سندرلاند، في يوليو الماضي 2025، من كلوب بروج البلجيكي، بعقد مدته 5 سنوات، وحتى عام 2030.

اقرأ أيضًا:

"من دواعي سرورنا".. أرني سلوت يتحدث عن عودة صلاح للتسجيل

"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي