لامين يامال في الهجوم.. تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيلته لمواجهة منتخب مصر، بعد قليل، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

ويشهد تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر وجود الثلاثي لامين يامال، فيران توريس وبيراني، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو – موسكيرا – هويسن - جريمالدو

خط الوسط: كارلوس سولير - فورنلاس - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس – بيراني

منتخب مصر أمام إسبانيا

تضم قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل "كوكا"، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، مصطفى محمد، ناصر منسي.

