أعلن ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا التشكيل الرسمي للمواجهة الودية المرتقبة مساء اليوم الإثنين، أمام منتخب ألمانيا، والتي تجمع بينهما وديًا استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة غانا

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جوناثان تاه - نيكو شلوتربيك - جوناثان براون

خط الوسط: أنجيلو ستيلر - باسكال جروس - فلوريان فيرتز

خط الهجوم: سيرجي جنابري - فولتماده – كاي هافيرتز.

جدي بالذكر أن مباراة اليوم هي الودية الثانية للمنتخبان خلال فترة التوقف الدولي الجاري، حيث خاض المنتخب الألماني مباراة أمام سويسرا يوم الجمعة الماضي، وفاز بنتيجة 4-3، أما منتخب غانا فقد تلقى هزيمة ثقيلة من منتخب النمسا بنتيجة 5-1.