أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات دوري روشن لموسم 2025/2026، وذلك في إطار دعم الأندية المشاركة في البطولات الخارجية.

سبب تعديلات مباريات الدوري السعودي

وجاءت هذه التعديلات بعد تأجيل بعض مباريات الفرق التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، إلى جانب كأس الخليج للأندية، بهدف منحها فترات إعداد وراحة مناسبة.

وأكدت الرابطة أن قراراتها راعت تحقيق التوازن بين دعم الأندية المشاركة خارجيا والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، بما يتوافق مع لوائح المسابقة ومعايير الجدولة المعتمدة.

وأوضحت أن التعديلات تمت بالتنسيق مع الأندية المعنية، بعد مناقشة مختلف المقترحات، والأخذ بالحلول التي تتماشى مع متطلبات الروزنامة.

تعديلات مباريات الدوري السعودي

وقررت الرابطة تأجيل ثلاث مباريات من الجولة 28، كانت مقررة يومي 10 و11 أبريل، وهي: الشباب أمام الاتحاد، والخليج أمام الهلال، والأهلي أمام الفتح، على أن يتم تحديد مواعيدها لاحقا بعد الإعلان عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تم تعديل موعد مباريات الجولة 29 للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتقام يوم 8 أبريل بدلا من 7 أبريل، وتشمل مواجهات الفيحاء مع الأهلي، والهلال مع الخلود، والاتحاد مع نيوم.

وشملت التعديلات أيضا نقل مباراتي النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود ضمن الجولة 28، لتقام يوم 11 أبريل، لضمان الحد الأدنى من فترات الراحة.

وفي السياق ذاته، قررت الرابطة تقديم موعد مباراتي القادسية مع الشباب لتقام يوم 14 أبريل، والنصر مع الاتفاق يوم 15 أبريل، نظرا لمشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2، والشباب في كأس الخليج للأندية.

وشددت الرابطة على استمرارها في تطبيق معايير تنظيم المسابقات بما يحقق العدالة والانضباط، مع توفير أفضل ظروف ممكنة للأندية، دون الإخلال بمتطلبات الجدول وتوافر الملاعب.

كما جددت التزامها بدعم الأندية السعودية في مختلف المشاركات القارية والدولية، والعمل مع كافة الأطراف لضمان سير الموسم بأفضل صورة ممكنة.