مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

17:00

الجونة

المقاولون العرب

20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

بسبب البطولات القارية.. تعديل مواعيد الدوري السعودي

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 30/03/2026

دوري روشن السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات دوري روشن لموسم 2025/2026، وذلك في إطار دعم الأندية المشاركة في البطولات الخارجية.

سبب تعديلات مباريات الدوري السعودي

وجاءت هذه التعديلات بعد تأجيل بعض مباريات الفرق التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، إلى جانب كأس الخليج للأندية، بهدف منحها فترات إعداد وراحة مناسبة.

وأكدت الرابطة أن قراراتها راعت تحقيق التوازن بين دعم الأندية المشاركة خارجيا والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، بما يتوافق مع لوائح المسابقة ومعايير الجدولة المعتمدة.

وأوضحت أن التعديلات تمت بالتنسيق مع الأندية المعنية، بعد مناقشة مختلف المقترحات، والأخذ بالحلول التي تتماشى مع متطلبات الروزنامة.

تعديلات مباريات الدوري السعودي

وقررت الرابطة تأجيل ثلاث مباريات من الجولة 28، كانت مقررة يومي 10 و11 أبريل، وهي: الشباب أمام الاتحاد، والخليج أمام الهلال، والأهلي أمام الفتح، على أن يتم تحديد مواعيدها لاحقا بعد الإعلان عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تم تعديل موعد مباريات الجولة 29 للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتقام يوم 8 أبريل بدلا من 7 أبريل، وتشمل مواجهات الفيحاء مع الأهلي، والهلال مع الخلود، والاتحاد مع نيوم.

وشملت التعديلات أيضا نقل مباراتي النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود ضمن الجولة 28، لتقام يوم 11 أبريل، لضمان الحد الأدنى من فترات الراحة.

وفي السياق ذاته، قررت الرابطة تقديم موعد مباراتي القادسية مع الشباب لتقام يوم 14 أبريل، والنصر مع الاتفاق يوم 15 أبريل، نظرا لمشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2، والشباب في كأس الخليج للأندية.

وشددت الرابطة على استمرارها في تطبيق معايير تنظيم المسابقات بما يحقق العدالة والانضباط، مع توفير أفضل ظروف ممكنة للأندية، دون الإخلال بمتطلبات الجدول وتوافر الملاعب.

كما جددت التزامها بدعم الأندية السعودية في مختلف المشاركات القارية والدولية، والعمل مع كافة الأطراف لضمان سير الموسم بأفضل صورة ممكنة.

الدوري السعودي تعديلات مباريات الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
القنبلة القذرة والكأس المفقودة.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
شئون عربية و دولية

القنبلة القذرة والكأس المفقودة.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
بينها ألمانيا ضد غانا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين
رياضة عربية وعالمية

بينها ألمانيا ضد غانا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

أخبار

المزيد

إعلان

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء