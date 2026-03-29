مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

فرنسا تهزم كولومبيا بثلاثية في ودية استعدادات كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

11:36 م 29/03/2026

خلال مباراة فرنسا وكولومبيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره كولومبيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن المواجهات الودية استعدادًا لمونديال 2026.

أهداف منتخب فرنسا وكولومبيا

وسجل أهداف فرنسا كل من: ديزيري دوي في الدقيقتين 29 و56، وماركوس تورام في الدقيقة 41.

فيما أحرز هدف كولومبيا الوحيد اللاعب لياندرو كامباز في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

موعد مباراة فرنسا المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره كوت ديفوار يوم الخميس الموافق 4 يونيو القادم، ضمن المباريات الودية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

أحدث الموضوعات

نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار

المزيد

