حقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره كولومبيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن المواجهات الودية استعدادًا لمونديال 2026.

أهداف منتخب فرنسا وكولومبيا

وسجل أهداف فرنسا كل من: ديزيري دوي في الدقيقتين 29 و56، وماركوس تورام في الدقيقة 41.

فيما أحرز هدف كولومبيا الوحيد اللاعب لياندرو كامباز في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

موعد مباراة فرنسا المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره كوت ديفوار يوم الخميس الموافق 4 يونيو القادم، ضمن المباريات الودية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.