يستعد المنتخب الإسباني لخوض مباراته الودية أمام مصر بالقميص الأبيض، بدلا من الزي الأحمر التقليدي، بعد أن ظهر بالقميص الأول خلال الفوز على صربيا بثلاثية نظيفة في مارس 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا

وستقام المباراة على ملعب إسبانيول في برشلونة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

عدد مرات ظهور منتخب الإسبان بالزي الأبيض داخل أرضهم

ورغم أن الإسبان لم يظهروا كثيرا باللون الأبيض، فقد سبق لهم ارتداء السروال الأبيض مع القميص الأحمر في مباراة ضد بلجيكا عام 1949، أما معظم مبارياتهم في برشلونة، فقد كانت بالزي الأحمر والأزرق التقليدي.

زي منتخب مصر أمام إسبانيا

وفي المقابل، سيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر الأساسي، لتكون هذه أول مواجهة للفراعنة في أوروبا منذ مشاركتهم في كأس العالم 2018.