أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي مجددًا، بعد غياب دام 3 سنوات.

حيث أقيمت بطولة دوري السوبر الإفريقي مرة واحدة في عام 2023، وتوج حينها فريق صن داونز الجنوب إفريقي باللقب.

تصريحات باتريس موتسيبي عن بطولة السوبر الإفريقي

أكد باتريس موتسيبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد في القاهرة عن عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي مجددًا، دون الكشف عن تفاصيل الأندية المشاركة.

وقال موتسيبي: "الدوري الإفريقي للأندية سيعود نهاية العام الجاري، لكننا نبحث عن عروض رعاية لائقة".

الأندية التي شاركت في دوري السوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي أقيمت بمشاركة ثماني فرق هم الأهلي وسيمبا وصنداونز وبترو أتليتكو، ومازيمبي والترجي وانيمبا والوداد المغربي.

