كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

1 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

64 70
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

إعلان

"أقيمت نسخة واحدة".. موتسيبي يعلن عودة دوري السوبر الإفريقي

كتب : محمد عبد الهادي

03:55 م 29/03/2026

باتريس موتسيبي

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي مجددًا، بعد غياب دام 3 سنوات.

حيث أقيمت بطولة دوري السوبر الإفريقي مرة واحدة في عام 2023، وتوج حينها فريق صن داونز الجنوب إفريقي باللقب.

تصريحات باتريس موتسيبي عن بطولة السوبر الإفريقي

أكد باتريس موتسيبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد في القاهرة عن عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي مجددًا، دون الكشف عن تفاصيل الأندية المشاركة.

وقال موتسيبي: "الدوري الإفريقي للأندية سيعود نهاية العام الجاري، لكننا نبحث عن عروض رعاية لائقة".

الأندية التي شاركت في دوري السوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي أقيمت بمشاركة ثماني فرق هم الأهلي وسيمبا وصنداونز وبترو أتليتكو، ومازيمبي والترجي وانيمبا والوداد المغربي.

باتريس موتسيبي دوري السوبر الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

خناقة تعطيل الدراسة| المحافظات تلوم الأرصاد.. والهيئة ترد ببيانات الفجر
أخبار مصر

خناقة تعطيل الدراسة| المحافظات تلوم الأرصاد.. والهيئة ترد ببيانات الفجر

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
شئون عربية و دولية

صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية
اقتصاد

1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
أجنبي

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب

إعلان

إعلان

