كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

لاعب ليفربول يتراجع: محمد صلاح ليس أفضل لاعب في تاريخ الريدز

كتب : محمد خيري

03:00 م 29/03/2026

محمد صلاح

تراجع آندي روبرتسون، لاعب نادي ليفربول، عن وصف زميله محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن هناك أساطير أخرى تتفوق عليه، لكنه أكد على مكانة النجم المصري المميزة في تاريخ الفريق.

وقال روبرتسون، في تصريحات نقلتها شبكة Liverpool Echo: "أعتقد أن صلاح بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين، لكن ربما يتفوق عليه كيني دالجليش في هذا الصدد، وأخبره بذلك في معظم الأيام".

وأضاف: "بالنسبة لي، كيني هو أعظم لاعب في تاريخ اسكتلندا وأيضًا أعظم لاعب في تاريخ ليفربول، وهناك ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين يستحقون الذكر، ومحمد صلاح بالتأكيد من بينهم".

وداع صلاح سيكون مؤثرا

وتابع اللاعب الاسكتلندي: "إن ذكر اسم محمد صلاح في نفس السياق مع كيني دالجليش وستيفن جيرارد وإيان راش يُعد دليلًا واضحًا على ما قدمه على مدار السنوات التسع الماضية".

وأشار روبرتسون إلى العلاقة الشخصية بينه وبين صلاح، قائلاً: "القدرة على أن أصفه كزميل وصديق مقرب على مدى السنوات التسع الماضية لهو شرف كبير".

واختتم بالحديث عن وداع صلاح المرتقب: "سيكون الأمر محزنًا خلال الأسبوعين المقبلين، لكنه سيحصل على الوداع الذي يستحقه، فهو أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتأكيد أسطورة في ليفربول".

محمد صلاح ليفربول آندي روبرتسون

ميكي ماوس.. 8 معلومات عن أشهر فأر كرتوني في العالم
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
