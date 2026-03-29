يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب إسبانيا في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026 .

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً على استاد " “أر سي دي إي" معقل نادي إسبانيول.

ونعرض خلال السطور التالية تفاصيل ملعب مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا كالتالي:

ـ يسعي حوالي 40,500 متفرج، مما يجعله عاشر أكبر ملعب في إسبانيا.

ـ يقع الاستاد بعد حوالي 10 كيلومترات من وسط برشلونة