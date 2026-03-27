مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

0 0
21:45

أوروجواي

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

2 1
21:45

النرويج

ملخص مواجهة منتخب مصر والسعودية الودية استعداداً لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

07:06 م 27/03/2026 تعديل في 09:37 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 3
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 6
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 4
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 5
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 2
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية 1
  • عرض 13 صورة
    ودية مصر والسعودية
  • عرض 13 صورة
    مصر والسعودية
  • عرض 13 صورة
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء
  • عرض 13 صورة
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء
  • عرض 13 صورة
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء
  • عرض 13 صورة
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على حساب نظيره السعودي، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة يونيو 2026.

وجاءت رباعية الفراعنة في المباراة بتوقيع إسلام عيسي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش.


وكانت ودية منتخب مصر والسعودية انطلقت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونقلت بشكل حصري عبر قناة ON Sports 1 HD، بالإضافة إلى بث مباشر عبر تطبيق STC.

تشكيل منتخب مصر


ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل المنتخب السعودي


فيما لعب الفرنسي هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش، علي لاجامي.

في خط الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، مصعب الجوير.

في خط الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام، فراس البريكان.


ويعرض"مصراوي" في السطور التالية مجريات ودية منتخبي مصر والسعودية:


أحداث الشوط الأول لودية مصر والسعودية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: تمريرات بين لاعبي مصر والسعودية.

الدقيقة 4: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر.

الدقيقة 7: ضغط من جانب لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 10: هجمة خطيرة للأخضر بعد تسديدة من أيمن يحيي، ولكنها اصطدمت بدفاع مصر.

الدقيقة 15: تمريرات متبادلة وسط الملعب.

الدقيقة 16: تريزيجيه يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر.

الدقيقة 18: سقوط فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي على أرض الملعب.

الدقيقة 22: تمريرات قصيرة متتالية بين أقدام لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 27: هجمة للمنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء نجح شوبير في تشتتها لتمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 28: مطالبات من جانب لاعبي المنتخب السعودي باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.

الدقيقة 33: سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.

الدقيقة 39: فرصة للفراعنة بعد تسديدة قوية من زيزو خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس السعودية.

الدقيقة 42: هجمة لمنتخب مصر بعد عرضية من زيزو مررها إلى مرموش لكن الدفاع الاخضر ينجح في قطع الكرة.

الدقيقة 44: زيزو يسجل الهدف الثالث للفراعنة.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني لودية مصر والسعودية

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: هجمة للمنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسر إبراهيم.

الدقيقة 52: هدوء من جانب لاعبي منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: عرضية من هيثم حسن لكنها لم تجد متابعة هجومية من لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 56: عمر مرموش يضيف الهدف الرابع لمنتخب مصر.

الدقيقة 60: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب مصر في منتصف الملعب.

الدقيقة 64: تسديدة من محمود صابر تمر خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 68: فرصة خطيرة للفراعنة بعد تسديدة هيثم حسن لكن نواف العقيدي حارس السعودية نجح في التصدي على مرتين.

الدقيقة 72: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي.

الدقيقة 79: ضغط من لاعبي الفراعنة على مرمى السعودية لتسجيل الهدف الخامس.

الدقيقة 84: تسديدة قوية من سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 85: تدخل قوي من لاعب اللأخضر على هيثم حسن والحكم يحتسب خطأ لصالحه بالقرب من منطقة الجزاء.

الدقيقة 88: هيثم حسن يسدد ضربة ثابتة قوية باتجاه المرمى تصدى لها دفاع الأخضر.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 92: الشناوي ينقذ مرمى منتخب مصر من هدف سعودي، بعد خطأ من مصطفي محمد.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر برباعية دون رد.

منتخب مصر السعودية كأس العالم 2026

