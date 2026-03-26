مباريات ودية - منتخبات

هولندا

21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

22:00

صربيا

ديشامب يعلن تشكيل فرنسا لمواجهة البرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

09:47 م 26/03/2026

ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا

أعلن الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب البرازيل في المباراة الودية التي ستجمع بينهما على ملعب جيليت بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026.


التشكيل الرسمي لفرنسا


وجاء تشكيل فرنسا الرسمي لودية البرازيل كالتالي:


في حراسة المرمى: ماينان

في خط الدفاع: جوستو – كوناتي – أوباميكانو – هيرنانديز

في خط الوسط: تشواميني – رابيو – مايكل أوليس – ريان شرقي – عثمان ديمبيلي

في خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – كيليان مبابي


موعد المباراة الودية


من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع أحداث اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة.


موقف المنتخبين في كأس العالم 2026


ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا، فيما تنتمي فرنسا إلى المجموعة التاسعة بجانب السنغال والنرويج والمتأهل من الملحق الأوروبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديدييه ديشامب تشكيل فرنسا كأس العالم 2026

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
