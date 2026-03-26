أعلن الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب البرازيل في المباراة الودية التي ستجمع بينهما على ملعب جيليت بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026.



التشكيل الرسمي لفرنسا



وجاء تشكيل فرنسا الرسمي لودية البرازيل كالتالي:



في حراسة المرمى: ماينان

في خط الدفاع: جوستو – كوناتي – أوباميكانو – هيرنانديز

في خط الوسط: تشواميني – رابيو – مايكل أوليس – ريان شرقي – عثمان ديمبيلي

في خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – كيليان مبابي



موعد المباراة الودية



من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع أحداث اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة.



موقف المنتخبين في كأس العالم 2026



ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا، فيما تنتمي فرنسا إلى المجموعة التاسعة بجانب السنغال والنرويج والمتأهل من الملحق الأوروبي.