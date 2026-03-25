يرى الكاتب الصحفي إيان ليديمان أن محمد صلاح يعد أعظم مهاجم في تاريخ نادي ليفربول، متفوقاً على العديد من أساطير النادي.

كاتب بريطاني يضع صلاح في مقارنة مع عظماء ليفربول

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقال تحليلي ليديمان لعدد من اللقطات البارزة في مسيرة صلاح من بينها هدفه المميز في مباراة جلطة سراي على ملعب أنفيلد والذي وصفه بأنه نموذج مثالي لما قدمه اللاعب خلال سنواته مع الريدز.

وأكد أن الحكم على عظمة صلاح لا يقتصر على الأرقام فقط بل يمتد إلى تأثيره الفني وأسلوبه الهجومي، معتبراً أنه خلال فترة تألقه كان من الصعب إيقافه بفضل قدراته الفنية العالية وسرعته الكبيرة وغريزته التهديفية.

وأشار إلى أن صلاح مر بفترة ذروة استثنائية خاصة خلال السنوات التي لعب فيها إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، إذ كان أحد أبرز عناصر المنظومة الهجومية التي اعتمدت على الضغط السريع والتحولات الخاطفة.

وأوضح ليديمان أن مستوى صلاح شهد تراجعاً نسبياً خلال الموسم الحالي من حيث الثبات والثقة، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمته التاريخية وما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة.

كما قارن بين صلاح وعدد من أساطير ليفربول مثل إيان راش وكينى دالجليش وروجر هانت إضافة إلى لاعبين بارزين مثل لويس سواريز، مشيراً إلى أن لكل منهم بصمته الخاصة إلا أن ما يميز صلاح هو الاستمرارية والتأثير في أعلى المستويات.

واختتم تحليله بالتأكيد على أن إرث محمد صلاح يتجاوز الألقاب والأرقام إذ يجسد مفهوم اللاعب الذي يجمع بين المتعة والإبداع والفعالية.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك يوم السبت 4 أبريل المقبل في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً:

