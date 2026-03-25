مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

26 17
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

كاتب صحفي يحلل مسيرة صلاح ويقارنه بأساطير ليفربول

كتب : نهي خورشيد

07:59 م 25/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى الكاتب الصحفي إيان ليديمان أن محمد صلاح يعد أعظم مهاجم في تاريخ نادي ليفربول، متفوقاً على العديد من أساطير النادي.

كاتب بريطاني يضع صلاح في مقارنة مع عظماء ليفربول

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقال تحليلي ليديمان لعدد من اللقطات البارزة في مسيرة صلاح من بينها هدفه المميز في مباراة جلطة سراي على ملعب أنفيلد والذي وصفه بأنه نموذج مثالي لما قدمه اللاعب خلال سنواته مع الريدز.

وأكد أن الحكم على عظمة صلاح لا يقتصر على الأرقام فقط بل يمتد إلى تأثيره الفني وأسلوبه الهجومي، معتبراً أنه خلال فترة تألقه كان من الصعب إيقافه بفضل قدراته الفنية العالية وسرعته الكبيرة وغريزته التهديفية.

وأشار إلى أن صلاح مر بفترة ذروة استثنائية خاصة خلال السنوات التي لعب فيها إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، إذ كان أحد أبرز عناصر المنظومة الهجومية التي اعتمدت على الضغط السريع والتحولات الخاطفة.

وأوضح ليديمان أن مستوى صلاح شهد تراجعاً نسبياً خلال الموسم الحالي من حيث الثبات والثقة، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمته التاريخية وما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة.

كما قارن بين صلاح وعدد من أساطير ليفربول مثل إيان راش وكينى دالجليش وروجر هانت إضافة إلى لاعبين بارزين مثل لويس سواريز، مشيراً إلى أن لكل منهم بصمته الخاصة إلا أن ما يميز صلاح هو الاستمرارية والتأثير في أعلى المستويات.

واختتم تحليله بالتأكيد على أن إرث محمد صلاح يتجاوز الألقاب والأرقام إذ يجسد مفهوم اللاعب الذي يجمع بين المتعة والإبداع والفعالية.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك يوم السبت 4 أبريل المقبل في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً:

القضية الـ14.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيان ليديمان ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
أخبار مصر

سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

أخبار

المزيد

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟