كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

مواجهات قوية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

كتب : محمد عبد السلام

12:43 م 25/03/2026

الفريق الأول بالهلال السعودي

أجريت صباح اليوم الأربعاء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أسفرت عن مواجهات مرتقبة بين أندية الشرق والغرب.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث تلعب مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة.

كما تقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة في مدينة جدة يومي 13 و14 أبريل.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات القوية، حيث يلتقي الفائز من مباراة الهلال والسد مع فيسيل كوبي في دور ربع النهائي.

وفي مسار آخر، يواجه الأهلي السعودي (حامل اللقب) فريق الدحيل في دور الـ16، على أن يلتقي الفائز منهما مع جوهور دار التعظيم في الدور التالي.

كما يلتقي ماتشيدا زيلفيا، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة.

وتجمع المواجهة الرابعة في ربع النهائي بين بوريرام يونايتد والفائز من لقاء تراكتور وشباب الأهلي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالتالي:

الفائز من مباراة الهلال والسد ضد فيسيل كوبي

الفائز من مباراة الأهلي والدحيل ضد جوهور دار التعظيم

ماتشيدا زيلفيا ضد الفائز من مباراة الاتحاد والوحدة

بوريرام يونايتد ضد الفائز من مباراة تراكتور أو شباب الأهلي

