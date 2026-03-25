كرة السلة

الأهلي

20:00

المصرية للاتصالات

الاتحاد السكندري

18:00

الزمالك

وادي دجلة

17:00

طلائع الجيش

أوروبا أم السعودية؟.. مصدر يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

كتب : محمد عبد السلام

12:54 ص 25/03/2026

محمد صلاح لاعب ليفربول

أعلن اللاعب المصري محمد صلاح رسميا رحيله عن نادي ليفربول مع ختام موسم 2025-2026، لينهي بذلك مسيرة استمرت لعدة سنوات في ملعب أنفيلد.

وبحسب معلومات خاصة لموقع "مصراوي"، فإن صلاح يميل حاليا للانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا نادي اتحاد جدة، مفضلا إياه على العروض الأخرى من أندية أوروبية وأمريكية.

وفي حال انضمامه للاتحاد، سيلعب صلاح بجانب مجموعة من النجوم الذين انتقلوا سابقا من الدوريات الأوروبية، ومنهم: فابينيو، ويوسف النصيري، وحسام عوار، وموسى ديابي، ودانيلو بيريرا، وستيفن برجوين.

وتأتي هذه التطورات بعد محاولات سابقة من نادي اتحاد جدة لضم صلاح في صيف عام 2024، حيث قدم النادي حينها عرضاً ماليا ضخما وصل إلى 175 مليون يورو.

ويغادر صلاح ليفربول بعد مسيرة حافلة بالأرقام؛ حيث شارك في 435 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 255 هدفاً وصنع 122 هدفا لزملائه.

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
