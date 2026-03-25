أعلن اللاعب المصري محمد صلاح رسميا رحيله عن نادي ليفربول مع ختام موسم 2025-2026، لينهي بذلك مسيرة استمرت لعدة سنوات في ملعب أنفيلد.

وجهة محمد صلاح المقبلة

وبحسب معلومات خاصة لموقع "مصراوي"، فإن صلاح يميل حاليا للانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا نادي اتحاد جدة، مفضلا إياه على العروض الأخرى من أندية أوروبية وأمريكية.

نجوم اتحاد جدة

وفي حال انضمامه للاتحاد، سيلعب صلاح بجانب مجموعة من النجوم الذين انتقلوا سابقا من الدوريات الأوروبية، ومنهم: فابينيو، ويوسف النصيري، وحسام عوار، وموسى ديابي، ودانيلو بيريرا، وستيفن برجوين.

عرض الاتحاد السابقة

وتأتي هذه التطورات بعد محاولات سابقة من نادي اتحاد جدة لضم صلاح في صيف عام 2024، حيث قدم النادي حينها عرضاً ماليا ضخما وصل إلى 175 مليون يورو.

أرقام محمد صلاح في ليفربول

ويغادر صلاح ليفربول بعد مسيرة حافلة بالأرقام؛ حيث شارك في 435 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 255 هدفاً وصنع 122 هدفا لزملائه.