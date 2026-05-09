تواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسماعيلية توسيع نطاق التحقيقات في قضية البلوجر دنيا فؤاد، حيث خاطبت جهات مختصة للكشف عن الحسابات البنكية والإلكترونية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب تتبع حركة الإيداعات والتحويلات المالية، في إطار فحص التبرعات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية.

بداية الواقعة وبلاغات المتبرعين

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية أكدوا خلالها قيامهم بتحويل مبالغ مالية إلى دنيا فؤاد بدافع إنساني، بعد ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها عن معاناتها مع المرض وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قدموا المساعدات المالية دعمًا لها، قبل أن تتصاعد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة إصابتها، ما دفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر رسمية.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق مراجعة كافة التقارير والأشعة والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقة البيانات الواردة بها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، للتأكد من مدى صحة ادعاءات الإصابة بالمرض.

كما طلبت الجهات المختصة الاطلاع على سجلات الدخول والخروج الخاصة بها، وأي بروتوكولات علاج أو جلسات علاجية مسجلة باسمها خلال الفترة الماضية.

فحص الحسابات البنكية والتحويلات المالية

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جرى جمعها من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وأرقام الهواتف المرتبطة بعمليات التحويل.

كما تعمل الجهات المختصة على تتبع حركة الإيداعات والتحويلات المالية الخاصة بالمتهمين، للكشف عن حجم الأموال التي تم جمعها، وأوجه إنفاقها خلال الفترة الماضية.

محامية المتبرعين تكشف التفاصيل

وأكدت ولاء الحلفاوي، محامية عدد من المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات المالية بدافع إنساني قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء للحفاظ على حقوق المتبرعين، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق والفحص من قبل الجهات المختصة.

استمرار سماع أقوال الشهود والمبلغين

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود والمبلغين، إلى جانب فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية المقدمة ضمن البلاغات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية والطبية المطلوبة.

جدل واسع عبر مواقع التواصل

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعاطف عدد كبير من المتابعين مع دنيا فؤاد عقب ظهورها المتكرر وهي تتحدث عن حالتها الصحية.

ومع تطورات القضية، انقسمت الآراء بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقية ما تم تداوله، خاصة في ظل عدم وجود مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.