شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق هائل داخل مخزن لبطاريات وإطارات “كاوتش”، ما أدي إلى إصابة 5 أشخاص، والتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي بسبب تصاعد الأدخنة الكثيفة وألسنة اللهب من موقع الحادث.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات تحسبًا لوجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بإصابات وحالات اختناق متفرقة، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم، بينما تلقى 3 مصابين الإسعافات الأولية داخل موقع الحادث ورفضوا النقل بعد استقرار حالتهم الصحية.

جهود مكثفة للسيطرة على النيران

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتأمين المواطنين ومنع اقتراب الأهالي، فيما واصل رجال الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد للسيطرة الكاملة على النيران ومنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

تحريات لكشف أسباب الحريق

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، مع حصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحادث والتأكد من سلامة العقارات والمنشآت المجاورة.