كشفت تقارير صحفية فرنسية خلال الساعات الماضية، عن خطأ طبي في ريال مدريد، وذلك في إصابة الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق.

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أنه يوجد خطأ طبي في تحديد الركبة المصابة لكيليان مبابي، أثناء التشخيص الأولي، مما تسبب في إحباط اللاعب وأثار شكوكاً حول الإدارة الطبية للنادي.

تشخيص إصابة كيليان مبابي بشكل خاطئ

أثارت طريقة تعامل ريال مدريد مع إصابة كيليان مبابي جدلاً واسعاً بعد تقرير إذاعة راديو مونت كارلو، الذي شكك في أداء الطاقم الطبي للنادي، وأشار إلى أن النادي ربما يكون قد ارتكب خطأً فادحاً في تقييم حالة المهاجم.

وقام الفريق الطبي لريال مدريد بفحص الركبة الخاطئة لكيليان مبابي خلال الفحوصات الأولية، فبدلاً من التركيز على الركبة اليسرى التي كانت تسبب له الألم، تم إجراء التحليل على الركبة اليمنى، مما أدى إلى تشخيص خاطئ.

وتغير الوضع عندما قرر مبابي استشارة أخصائي في فرنسا، الدكتور برتراند سونيري كوتيه ، الذي شخص الإصابة بدقة، ومن ثم، تم وضع خطة تعافي تركز على تقوية العضلات، مما ساعده في النهاية على تجنب الجراحة.

كيليان مبابي يرد على تشخيص إصابته بشكل خاطئ

خرج كيليان مبابي عن صمته، بشأن إصابته، وقال في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي لبي إن سبورتس: "ركبتي بخير، وتتحسن حالتها. لقد قيلت أشياء غير صحيحة. هذه هي حياة الرياضيين المحترفين، ونحن معتادون على سماع الناس يقولون أشياءً دون التحقق منها ".



اقرأ أيضًا:

